·§ËÜ¹©¤¬½éÀïÆÍÇË¡¡¡Ö¾®³Ø1Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡¡6ÈÖ¤¬à¤Ó¤Ã¤¯¤êÃÆá¤ÇÃÆ¤ß¤Ä¤±¤ë¡Ú½©µ¨¶å½£¹â¹»Ìîµå¡Û
¡¡¢¡¶å½£ÃÏ¶è¹â¹»Ìîµå1²óÀï¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê1¡½4·§ËÜ¹©¡Ê25Æü¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë
¡¡Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¿ÍÀ¸½éËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î2²ó¡£·§ËÜ¹©¤Î6ÈÖ¸Å²ìÍ¯¿Í¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Áµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø1Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É1¼þ¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿ÍÀ¸½é¥¢¡¼¥Á¤¬ÃÍÀé¶â¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ê´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¤Î¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÅÄÅç·½²ð´ÆÆÄ¤âÍ½ÁÛ³°¤Î°ìÈ¯¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡£Éã¤ÎÅ¯Ìé¤µ¤ó¤¬·§ËÜ¹©ÌîµåÉô½Ð¿È¤Ç¡Ö·§ËÜ¹©¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¡²¬¤«¤éÉã¤ÎÊì¹»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸«¼é¤ëÎ¾¿Æ¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÆÏ¤±¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£