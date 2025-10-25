全国高校サッカー選手権の県大会は２５日、３回戦４試合が行われ、ベスト８が出揃いました。

コーエィ前橋フットボールセンターでは、伊勢崎商業と夏のインターハイ県予選ベスト８で３回戦から登場した高崎商業が対戦しました。

前半５分、伊勢崎商業は山田のゴールキックを受けた新野見がロングシュート。ゴールネットを揺らし、１点を先制します。

一方の高崎商業は前半２４分、松本のロングボールからチャンスを作ると、最後は矢島が頭で押し込み同点に追いつきます。勢いづく高崎商業は３２分、キャプテン岩澤のフリーキック。直接ゴールネットを揺らし２対１、高崎商業がリードして前半を折り返します。

追いつきたい伊勢崎商業は後半２３分、カウンターからチャンスを作り、八山のミドルシュート。クロスバーに阻まれ、得点とはなりません。

一方の高崎商業は試合終了間際にも、セットプレーから１点を加え３対１。伊勢崎商業を下し、３年ぶりのベスト８進出を果たしました。

この他、共愛学園、新島学園、常磐がそれぞれ勝利し、ベスト８進出を果たしました。準々決勝４試合は来月１日に行われ、前回大会で全国優勝した前橋育英や夏のインハイ予選準優勝の桐生第一などが登場します。