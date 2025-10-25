º´µ×´Ö¼ëè½¤¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë²÷µó¤ØÆÈÁöÂÖÀª¡¡¡È½÷²¦³ÎÎ¨100¡ó¡É¤Î2²¯±ßÄ¶¤¨¤âÌÜÁ°
¡ãNOBUTA GROUP ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡3ÆüÌÜ¡þ25Æü¡þ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6562¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä53¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¸åÂà¤µ¤»¤ë¡¢º£Âç²ñ¼«¿È½é¤Î¥Ü¥®¡¼¤Ëº´µ×´Ö¼ëè½¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£17ÈÖ¥Ñ¡¼3¡£5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤Î¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó±¦¼êÁ°¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£2ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥ó¼êÁ°5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤·¤«´ó¤»¤é¤ì¤º¡¢¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ë¼ºÇÔ¡£²÷¿Ê·â¤Î¥È¥Ã¥×ÆÈÁö¤ÇÄÌ»»4¾¡ÌÜ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿½¼¼Â´¶¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¥Ü¥®¡¼¤ÇÈ¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤ó¤«ËâË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê°ìËç
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤«¤é5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×1ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç»Ä¤ê79¥ä¡¼¥É¤Î3ÂÇÌÜ¤¬¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ê¤«¤±¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Î¥¤¡¼¥°¥ëÈ¯¿Ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¤ªÀè¥Ð¡¼¥Ç¥£¡É¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¡¢1.5¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤¿5ÈÖ¥Ñ¡¼4¤«¤é¤Ï5Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£ºòÇ¯¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¡×½éÆü¤Ê¤É7ÅÙ¤¢¤Ã¤¿4Ï¢Â³¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤ÎÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç°ìµ¤¤ËÆÈÁöÂÖÀª¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¡¼¥ó¤·¤¿»þÅÀ¤Ç2°Ì¤È¤Îº¹¤Ï9ÂÇ¡£Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¡ÈµÏ¿¤º¤¯¤áV¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¤Þ¤µ¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥Ü¥®¡¼¤òº´µ×´Ö¤â²ù¤ä¤ó¤À¡£¡Öº£½µ¡¢¥Ü¥®¡¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢18ÈÖ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ç¤¤¿¤·¡¢1¸Ä¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×4Æü´ÖÂç²ñ¤ò¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Ç´°Áö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¡Ö³ÚÅ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤òÀ©¤·¤¿¾¡¤ß¤Ê¤ß¤È¡¢ºòÇ¯¡ÖÂçÅì·úÂ÷¡¦¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤Î2¿Í¤À¤±¡£»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î°Î¶È¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÏ¿¤Ë¤ÏÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£1988Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼À©ÅÙ»Ü¹ÔÁ°¤â´Þ¤á¡¢ºÇÂ¿º¹¥¹¥È¥í¡¼¥¯V¤Ï1996 Ç¯¡Ö°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Î¥í¡¼¥é¡¼¡¦¥Ç¡¼¥Ó¡¼¥º¤Î15ÂÇº¹¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï1973Ç¯¡ÖÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÎÈõ¸ýµ×»Ò¡¢98Ç¯¡Ö°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤ÎÉþÉôÆ»»Ò¡¢2004Ç¯¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÎÉÔÆ°ÍµÍý¤Î¤¤¤º¤ì¤â11ÂÇº¹¡£8ÂÇ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤àºÇ½ªÆü¤Ë¿·µÏ¿¤Î´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¡£¤µ¤é¤Ë½éÆü¤«¤é¤Î¼ó°Ì¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯4Æü´ÖÂç²ñ¤À¤Ã¤¿5·î¤Î¡Ö¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î´°Á´V¤È¤Ê¤ë¡£4Æü´ÖÂç²ñ¤ÇÊ£¿ô²ó¤Î´°Á´V¤Ï¿¹¸ýÍ´»Ò¡¢µÜÎ¤Èþ¹á¡¢¿½¥¸¥¨¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤Î4¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±°ìÇ¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢º´µ×´Ö¤¬¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö2°Ì¤È¤Ï²¿ÂÇº¹¤À¤í¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Þ¤Ï¼«Ê¬¤Î1ÂÇ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¡£ËèÆü4¤Ä¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬º£½µ¤ÎÌÜÉ¸¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆºÇ½ªÆü¤â¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤³¤ÎÆü¤ÈÆ±¤¸¡Ö64¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖÂçÅì·úÂ÷¡¦¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤ÇÀîùõ½Õ²Ö¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿72¥Û¡¼¥ë¤ÎºÇÂ¿¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Î28¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¤âÊÂ¤Ö¡£½é¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ëº£µ¨4¾¡ÌÜ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È18¥Û¡¼¥ë¡£Í¥¾¡¾Þ¶â3600Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï²áµî¤Ë¥¤¡¦¥Ü¥ß¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤Î3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤2²¯±ß¤Ë¤â²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡Ê»î¹ç¿ô¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿20-21Ç¯Åý¹ç¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£½÷²¦³ÎÎ¨100%¤È¤â¤Ê¤ë2²¯±ß¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÁ´Á³ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£½µ¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡3600Ëü±ß¡ª¡©¡¡¤ï¤ª¡ª¡×¡£¡¡4·î¤Î½éV¤«¤é¤ÎÂçÌö¿Ê¡£¸åÂ³¤Ë±Æ¤¹¤éÆ§¤Þ¤»¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
