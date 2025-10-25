準決勝はシングルス×2＋フォアサム 無敗の米国と激突する日本…対戦カードは？
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 3日目◇25日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞7カ国＋世界選抜の計8チームによる国別対抗戦は、プールステージ（予選）が終了した。日本は大逆転でプールBを2位通過。準決勝はプールAを5勝1分の“負けなし”で1位突破した米国と戦うことが決まった。プールB・1位の世界選抜はプールA・2位のオーストラリアと戦う。
〈スイング写真〉完璧フェード連発！ 世界の竹田麗央はこう飛ばす
最終日の午前中に行われる準決勝は、シングルス2試合、フォアサム（1つのボールを交互に打つ）1試合の計3マッチで対決。先に2マッチを制したチームが勝利となる。午後には同じフォーマットで決勝、3位決定戦が行われる。対戦カードが発表され、シングルスでは竹田VSエンジェル・イン、山下VSヤーリミ・ノーが激突。ダブルスは古江＆西郷VSリリア・ヴ＆ローレン・コフリンになった。キャプテンの古江は「チームで相談した。フォアサムは誰（がプレーして）も、その難しさは変わらない。できるだけ調子のいい人にシングルスにいってもらう」と意図について説明した。フォアボール（それぞれがプレーしていい方のスコアを採用する）で行われた予選では、初日、2日目で竹田＆山下が1勝1分、西郷＆古江が2敗だった。そして3日目は、「気分転換もあって。ベストな状態じゃないのをヘルプしていただく…という考えで、とりあえずシャッフル。何か違うことをやってみようかな」と竹田＆古江、山下＆西郷にペアを変更。この起用がハマり、準決勝進出につながった。第1シードの米国と第2シードの日本が、準決勝で対決。山下は米国チームについて「3日間を通してほぼ勝っていて、調子は本当にいいと思う」と話すが、迎え撃つ準備は整っている。「（日本）チームもそんなに調子は悪くない。『絶対に勝つ』という強い気持ちでひとりひとりプレーして、ポイントを取れるように頑張りたい」と意気込む。同じくシングルスをプレーする竹田も、「自分のベストを尽くしてチームに貢献したい」と気合いを入れる。相手はツアー屈指の飛ばし屋インだが、精度の高いショット力も生かしながらチャンスにつけていきたい。ダブルスでプレーする西郷は、古江と息を合わせていく。普段から同じブリヂストンを使用しているふたりだけに、フォアサムとの相性も良さそうだ。「きょうまでとは違ったプレー内容になると思う。簡単にバーディが出るようにはならないので、大きなミスをしないようにしたいし、取れるホールは取りに行きたい」と力を込めた。最強ジャパンの大活躍に期待したい。（文・笠井あかり）
