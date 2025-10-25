◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神―ソフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」第1戦のソフトバンク―阪神戦が25日に行われ、阪神先発の村上頌樹投手（27）が、超遅球で敵地も沸かせた。

初回、先頭の柳田に四球を与えるなど、らしくない立ち上がり。1死から一塁走者・周東に二盗を許して、近藤には先制打を許した。その後は追加点を許さなかったが、初回だけで29球を要した。柳町、近藤にそれぞれ7球を要し、川瀬にも8球。粘るソフトバンク打線に手を焼いた。

ただ、2回は簡単に2死を奪い、迎えた牧原大の打席で初球に59キロのスローボールを投じるなど、本来の持ち味を発揮。パ・リーグの首位打者・牧原大もさすがに手を出さず、ストライク球を見送った。スタンドからはどよめきも起こるなど敵地も“騒然”。観客は大いに盛り上がった。結局2回は3者凡退にしとめた。

村上はDeNAとのCSファイナルステージ第1戦でも64キロの遅球を投じたが、今回は「5キロ」更新した。シーズン中と変わらず、大胆に遅球を投じる強心臓ぶりだった。

今季は最多勝、勝率第1位、奪三振と投手3冠を獲得し、21日には坂本誠志郎捕手（31）とのコンビでセ・リーグの最優秀バッテリー賞も受賞した。