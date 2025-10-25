ヒール化が進む人気日本人女子レスラーが公開した自撮りショットが「怖すぎる」と話題に。ハイクオリティな“フェイスペイント”に多くの反響が寄せられている。

【画像】怖すぎる日本人女子の“縫い目メイク”自撮り

人気日本人女子レスラーのASUKA（アスカ）が21日、自身のインスタグラムを更新。トレードマークとなっているフェイスペイントに“アップデート”が施された自撮りショットを公開した。

ここ最近は不気味な“ムカデ”のデザインをあしらったメイクで登場することが多かったアスカだが、公開された最新版は首元に大きな“縫い目”がクロスしたデザインを追加。どこかハロウィンの雰囲気も漂わせるクオリティの高さだ。

直近では同じ日本人スーパースターのイヨ・スカイとの抗争でヒール街道まっしぐらのアスカは、白塗りのピエロやグロテスクにも見えるムカデのペイントなど、行動だけでなくメイクのデザインも凶悪化。この投稿にもピエロの絵文字が添えられるのみで、どこか不穏な空気を漂わせる。

それでも、10月17、18日に両国国技館で開催されたWWE日本ツアー「WWE SuperShow Japan」ではタッグパートナーのカイリ・セインとともに大歓声を浴びるなど、カルト的人気は健在。投稿のコメント欄も「めっちゃクオリティ高い」「最高のデザイン」「アスカ皇后がナンバーワンだ」「歴史に残る日本のレスラー！」とファンからの絶賛リアクションで埋め尽くされていた。

