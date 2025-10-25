EXIT¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡ÖÆ±´ü¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¤¤Ä¤é¡×¥Á¥ã¥é¤¤¥Í¥¿¡Ö¿ôÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
EXIT¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê39¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Á¥ã¥é¤¤·ÝÉ÷¤Ï¿ôÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥óÉÙß·¤¿¤±¤·¤«¤é¡ÖÇ¯Îð¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡ÖËÍ¤¬39¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤ÈÉÙß·¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¥ã¥é¤¤¤Î¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥é¤¤¥Í¥¿¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¸¤Ä¤Ï¤â¤¦¿ôÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÉÙß·¤¬¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡Ø¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È·ó¶á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¡Ä¡Ø¤Þ¤Á¤¬¤¤¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡¢¤Ñ¤·¤ã¤Ñ¤·¤ã¡Ù¡Ä¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¼«ÂÎ¤¬¤¹¤¿¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤½¤ì¡¢¥ª¥¸¤µ¤ó¤Ê¤ó¥¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢Æ±´ü¤Î¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¤¤Ä¤éÆ±´ü¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈEXIT¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2017Ç¯12·î¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤ÏÍâ18Ç¯¤Ç¡È¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¡É¤¹¤ë¤È¤«¡¢Æü¾Æ¤±Í½ËÉ¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤ä¥¿¥Ô¥ª¥«¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡£
°ËÃ£¤Ï¡Ö¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤Ü40ºÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£