お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建が２５日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演した。

この日は、お笑い芸人の東野幸治をゲストに迎えトークを展開。同番組は「行列のできる相談所」（日本テレビ系）の頃から渡部を知るスタッフが制作に関わっている。東野が当時と謹慎後の渡部の変化について訪ねるとスタッフは「目が合うようになりましたね。行列の打合せの時は伏し目がちだった。今は真っすぐにこっちを見てくれる。やっぱり怖かった」と変化を語った。

渡部は「あのスキャンダルがなくても仕事なくなってました。逆にラッキーですよ。スキャンダルで仕事なくなったことになってるから」とポジティブに語った。

当時はオーバーワーク状態で渡部は「テンパってました行列は。２本撮り、３本撮りで。映画を見て、告知分作って、料理の説明でしょ」と説明。東野が「映画は見てたの？」と質問すると「最初はマジ見てました」と回答。東野が「その言い方すると途中から見てないみたい」と突っ込むと渡部は「それ以上聞かないで下さい」とシャットアウトした。