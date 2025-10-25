女子プロレス「マリーゴールド」２６日の両国国技館大会でＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイ（３５）と７年５か月ぶりの一騎打ちに臨むスーパーフライ級王者の岩谷麻優（３２）が涙ながらに決意を語った。

岩谷は２５日、都内で行われた前日会見にイヨ、マリーゴールド代表のロッシー小川氏とともに出席。冒頭から瞳をうるませた岩谷は「このカードが決まって、すごく緊張感とか懐かしさとかうれしさとか、いろんな感情が入り交じって、すごく不安な毎日を過ごしてた」と心境を吐露。「イヨさんの入場曲が流れた瞬間に泣いちゃいました。ああダメだね、こんなつもりじゃない。まさか泣くとは思わなかった」と涙の理由を説明した。

スターダム時代にはタッグチーム「サンダーロック」でゴッデス王座の最多防衛記録「Ｖ１０」を樹立した盟友との再会に岩谷は「イヨさんは自分にとって大好きで、プロレスラーとしても尊敬していて、本当に一番憧れている人です」と万感の思い。

その上で「戦うからには、この気持ちは今日で捨てます。イヨさんは世界でトップになったかもしれないですけど、私は日本の女子プロレスを守ってきた、そう思ってます。イヨさんが知らなかったこの７年半の自分を、ちゃんと味わってください。その上でイヨさんに私が勝ちます」と意気込んでいた。