◆ゼット杯 第５５回日本少年野球関西秋季大会 ▽中学生の部・準々決勝 和歌山御坊ボーイズ（和歌山県支部） ６―３ 大阪泉大津ボーイズ（大阪阪南支部）（１０月２５日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場）

大会第３日は中学生の部、小学生の部でともに準々決勝を実施。２０１７年の第４７回大会以来、８年ぶりの優勝を目指す和歌山御坊は逆転勝ちで４強進出を決めた。

まずは初回１死二塁で、４番・脇野が左中間への適時二塁打。幸先良く、先制した。しかし、２回に２失点。試合をひっくり返されたが、直後の３回に打線がつながった。無死一、二塁から、初回タイムリーの主砲が送りバント。手堅く二、三塁として好機を広げた。ここで、見粼が同点のスクイズ成功。さらに、続く山田もバットを寝かせて連続スクイズ成功し、勝ち越した。

勢いそのままに茺田の左前打、濱口の２点打などで攻め立てて、この回一挙５得点。先発・茺田から見粼、吉本、見粼とつないで、リードを守り切った。

先制打に加え、ビッグイニングにつなげる犠打を決めた脇野は「点数を取るには、ランナーを進めないといけない。良かったと思う」と強打だけでなく、献身的な姿勢を強調した。２度のマウンドで計３回１／３を無失点と好リリーフした見粼は「力まず、しっかりとゼロで抑えることを意識して上がった。最初（一度目の登板）は三振を狙っていなかったけど、最後は狙っていった」と計５奪三振で力を示した。

杉本主将は「チーム一丸で勝ててうれしい。全員が気持ちを切らさず、最後まで集中して盛り上がっていけた」とうなずいた。

そのほかでは、５度目の出場で大会初勝利から３連勝の南都ボーイズ（奈良県支部）を始め大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）、京都嵐山ボーイズ（京都府支部）が準決勝に駒を進めた。

小学生の部は香芝ボーイズ（奈良県支部）、枚岡ボーイズ（大阪中央支部）、滋賀大津ボーイズ（滋賀県支部）、堺中央ボーイズ（大阪阪南支部）がベスト４入りを決めた。