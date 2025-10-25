H3¥í¥±¥Ã¥È¡¢È¯¼ÍÃÏÅÀ¤Ø¡¡¿··¿Êäµëµ¡ÅëºÜ¡¢26ÆüÂÇ¤Á¾å¤²
¡¡±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤Ï25Æü¡¢¿··¿Ìµ¿ÍÊäµëµ¡¡ÖHTV¡½X¡×1¹æµ¡¤òÅëºÜ¤·¤¿H3¥í¥±¥Ã¥È7¹æµ¡¤ò¼¯»ùÅç¸©¤Î¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ëÁÈÎ©Åï¤«¤éÈ¯¼ÍÃÏÅÀ¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¡£26Æü¸áÁ°9»þ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡£
¡¡Á´Ä¹Ìó64¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÂç·¿¤Îµ¡ÂÎ¤Ï25Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢È¯¼ÍÂæ¤´¤È¼ÖÎ¾¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤ÆÁÈÎ©Åï¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¡¢30Ê¬¤Û¤É¤«¤±¤Æ400¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿È¯¼ÍÃÏÅÀ¤Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ÜÆ°¤·¤¿¡£¾åÉô¤Ë¤ÏHTV¡½X¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡H3¥í¥±¥Ã¥È7¹æµ¡¤ÏËÜÂÎ¤Î¼ç¥¨¥ó¥¸¥ó2´ð¤ÈÊä½õ¥í¥±¥Ã¥È4ËÜ¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö2¡½4¡×·ÁÂÖ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÊä½õ¥í¥±¥Ã¥È¤¬2ËÜÂ¿¤¯H3¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢º£²ó¤¬½éÈô¹Ô¤È¤Ê¤ë¡£