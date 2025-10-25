¡Ö£²¿Í¤È¤â¿À¤À¡×Ä¹Ã«ÀîÍ£¤Î²ÚÎï¥´¥é¥Ã¥½±é½Ð¡ªµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤Î¡È¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÀäÉÊ¥Ñ¥¹¡É¤¬µÓ¸÷¡Ö¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡×¥¢¥·¥¹¥È¤Î½Ö´Ö
¡Ú¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½ 1¡Ý1 ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î25Æü¡¿¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥·¥Ë¥¬¡¼¥ê¥ã¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÀäÉÊ¥Ñ¥¹¢ª²ÚÎï¤Ê¥ë¡¼¥×ÃÆ
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤ÎMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬·è¤á¤¿¾×·â¤Î¥ë¡¼¥×ÃÆ¤È¶¦¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿MFµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¤½£±óÀ¬Ãæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î25Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£52Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿64Ê¬¡¢²ÚÎï¤Ê¥³¥ó¥Ó¥×¥ì¡¼¤¬°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨¿Ø¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤ÇDF¹â¶¶¤Ï¤Ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿°ì½Ö¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¤ËÄ¹Ã«Àî¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËµÜß·¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÄ¹Ã«Àî¤¬°ìµ¤¤Ë½Ä¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢3¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜß·¤Ï¹â¶¶¤«¤é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ñ¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¡£·Ú¤¯¿¶¤Ã¤¿±¦Â¤Ç¤ÎÉâ¤µå¤Ï¡¢Áö¤ê¹þ¤àÄ¹Ã«Àî¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍî¤È¤¹¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤µ°Æ»¤òÉÁ¤¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁ°¤ËÅ¾¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥ë¡¼¥×¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾è¤Ã¤¿¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤òÄ¹Ã«Àî¤¬GK¤ÎÆ¬¾å¤òÈ´¤¯²ÚÎï¤Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ë¡¼¥×¤ÇÄÀ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²òÀâ¼Ô¤âµÜß·¥¢¥·¥¹¥È¤ò¾Î»¿
¡¡ABEMA²òÀâ¤Î´äÞ¼¿¿Æà»á¤Ï¡¢¡Ö¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¤ÍÄ¹Ã«ÀîÁª¼ê¡£¤½¤ÎÁ°¤ÎµÜß·Áª¼ê¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤Î¥ê¥º¥à¤òÊø¤»¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥·¥¹¥È¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ìÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¤òÀä»¿¤¹¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡£¡Ö¥Ñ¥¹¸Æ¤Ó¹þ¤àÄ¹Ã«ÀîÍ£¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤âÀ¨¤¤¤±¤É¥Ô¥¿¥ê¹ç¤ï¤»¤¿µÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤Îµ»½Ñ¥»¥ó¥¹¤âÀ¨¤¤¡×¡ÖµÜß·Ä¹Ã«Àî¿À¤À¤Ê¡×¡ÖµÜß·¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¡×¡ÖµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤âÀ¨¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤¦¤á¡¼¤Ê¡×¡ÖµÜß·¿À¡×¡ÖµÜß·¤Î¥Ñ¥¹¤¹¤²¡¼¤Ê¡×¡ÖµÜß·¤ÈÄ¹Ã«Àî¤Ï¥ì¥Ù¥ë°ã¤¦¡×¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Î2Âç¥¯¥é¥Ö¡ÊÄ¹Ã«Àî¤¬¥·¥Æ¥£¡¢µÜß·¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë2¿Í¤ÎÏ¢·È¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹Ã«Àî¤ÈÆ±ÍÍ¤ËµÜß·¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤¯¹×¸¥¡£1¡½1¤Î¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï²¤½£±óÀ¬2»î¹çÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ»þ´Ö10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°2»þ¤«¤é¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£µÜß·¤Î³èÌö¤ËºÆ¤Ó´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊABEMA¡¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë