「ラグビー・リポビタンＤチャレンジカップ、日本代表１５−１９オーストラリア代表」（２５日、国立競技場）

世界ランク１３位の日本代表は、同７位のオーストラリア代表とテストマッチで対戦し、１５−１９で惜敗した。前半は３−１４で折り返し、後半に攻勢に出て猛追したが、一歩及ばず。Ｗ杯２度の優勝を誇る強豪ワラビーズと通算７度目の対戦だったが、歴史的な初勝利には惜しくも届かなかった。

日本はチーム最年長のリーチ・マイケル（３７）＝ＢＬ東京＝が復帰し、最年少のＦＢ矢崎由高（２１）＝早大＝らが先発した。前半はトライを奪えず３−１４で折り返したが、後半はスピードを生かした高速ラグビーを展開し、竹内柊平、ベン・ガンターがトライを決めるなど猛追。後半２２分に李承信がゴールを決めて１５−１９と４点差まで追いつき、１トライで逆転できる射程圏に捉えたが、金星にはあと一歩届かなかった。

リーチは「勝てる試合だった。４点差で（残り）１０分くらいあって、そこでどうやってスコアにつなげるか。あと一歩。残り１０分でどうボールをスペースに持っていくか、スキルの１つ１つが大事。ファンの応援もあって、もう少し継続できたらトライできたかなと思う。あと一歩で、勝ち切らないといけない試合」と悔しさをにじませつつ、「チームとしていい経験ができた。自信がついてきた」と充実の汗を拭った。

ディフェンスで奮闘し、ロースコアの好ゲームにつなげた。リーチは「ハードワークで、前からタックルにいった」とうなずきつつも、「ゴール前１メートル近辺になると、今後そこの強化をしないといけない。自分たちの課題の一つかな。１メートルで入れさせないつくり方を（しないと）。ゴール前はタイトなところでオフサイドもあったし、シンビンもあったので。規律を見直して整理したい」と課題を挙げた。

次戦は１１月１日に英国で世界ランク１位の南アフリカに挑む。「自分たちの可能性が見えてきた。Ｗ杯２年前で、多くのファンの前で良い試合ができて、来年もっと楽しみ。もっと（テストマッチで）強い相手を日本に呼んでほしい」と呼びかけた。