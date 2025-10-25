島根・岡田侑大がB1通算3P500本成功…史上28人目の達成

　10月25日、B1西地区の島根スサノオマジックに所属する岡田侑大が、史上28人目となるB1通算3ポイント500本成功を達成した。


　第4節終了時点で節目の記録まであと1本としていた岡田は、同日に開催された第5節GAME1・秋田ノーザンハピネッツ戦に先発出場。前半放った長距離砲はいずれも不発だったが、5点リードで迎えた第3クォーター残り1分7秒に左ウィングからプルアップスリーを成功。一進一退の展開で決めたリードを広げる一撃で記録を達成した。


　なお、この日の岡田は34分のプレータイムで12得点1リバウンド8アシスト2スティール、3ポイント6本中1本の成功。島根は101－93で3連勝とし、記録達成を白星で飾った。


　現在27歳の岡田は、2018－19シーズンにシーホース三河でB1デビューし、富山グラウジーズ、信州ブレイブウォリアーズ、京都ハンナリーズを渡り歩き、今シーズンから島根に移籍。京都に在籍していた2024－25シーズンには自己最多となる101本の3ポイントを成功。B1通算342試合目で節目の記録達成となった。


◆▼岡田侑大の年度別3P成功数＆成功率

2018-19　三河　40試合　46／113（40.7%）

2019-20　三河　33試合　23／65（35.4%）

2020-21　富山　57試合　81／185（43.8%）

2021-22　信州　42試合　82／225（36.4%）

2022-23　信州　53試合　75／271（27.7%）

2023-24　京都　52試合　82／256（32.0%）

2024-25　京都　57試合　101／295（34.2%）

2025-26　島根　8試合　10／40（25.0%）

通算342試合　500／1450（34.5%）


【動画】岡田侑大がB1通算3P500本成功…島根vs秋田の試合ハイライト映像