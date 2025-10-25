島根・岡田侑大がB1通算3P500本成功…史上28人目の達成

10月25日、B1西地区の島根スサノオマジックに所属する岡田侑大が、史上28人目となるB1通算3ポイント500本成功を達成した。

第4節終了時点で節目の記録まであと1本としていた岡田は、同日に開催された第5節GAME1・秋田ノーザンハピネッツ戦に先発出場。前半放った長距離砲はいずれも不発だったが、5点リードで迎えた第3クォーター残り1分7秒に左ウィングからプルアップスリーを成功。一進一退の展開で決めたリードを広げる一撃で記録を達成した。

なお、この日の岡田は34分のプレータイムで12得点1リバウンド8アシスト2スティール、3ポイント6本中1本の成功。島根は101－93で3連勝とし、記録達成を白星で飾った。

現在27歳の岡田は、2018－19シーズンにシーホース三河でB1デビューし、富山グラウジーズ、信州ブレイブウォリアーズ、京都ハンナリーズを渡り歩き、今シーズンから島根に移籍。京都に在籍していた2024－25シーズンには自己最多となる101本の3ポイントを成功。B1通算342試合目で節目の記録達成となった。

◆▼岡田侑大の年度別3P成功数＆成功率

2018-19 三河 40試合 46／113（40.7%）



2019-20 三河 33試合 23／65（35.4%）



2020-21 富山 57試合 81／185（43.8%）



2021-22 信州 42試合 82／225（36.4%）



2022-23 信州 53試合 75／271（27.7%）



2023-24 京都 52試合 82／256（32.0%）



2024-25 京都 57試合 101／295（34.2%）



2025-26 島根 8試合 10／40（25.0%）



通算342試合 500／1450（34.5%）





【動画】岡田侑大がB1通算3P500本成功…島根vs秋田の試合ハイライト映像