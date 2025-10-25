ラストワンプレーの劇的弾。鈴木優磨の得点をアシストした松村優太が見ていたものは？「誰かが詰めてくれると信頼していました」【鹿島】
J１で首位の鹿島アントラーズは10月25日、勝点５差で３位の京都サンガF.C.と敵地で対戦。前半に失点し、１点ビハインドのまま迎えた90＋６分、ラストワンプレーで同点に追いつく。途中出場の松村優太のクロスを鈴木優磨が足先で合わせて、ネットを揺らした。
チームを救う同点弾をアシストした松村は、クロスの瞬間に何を考えていたのか。
「手前の山を越えて空間に落とせれば、誰かが詰めてくれると信頼していました。鈴木選手が後半はよくファーサイドで待っていたし、後半頭からは知念選手も入っていて、（競り合いに）強い選手が揃っているのは分かっていました。ただ、ピンポイントで誰かに合わせたというよりは、スペースを狙ってという感じです」
ベンチで戦況を見守っていた前半も、ピッチに立って以降も、決して焦りはなかったという。
「前半が上手くいかなくても、僕だけじゃなくて、流れを変えられる選手が多いので、ベンチで見ていてもそこまで僕たちは悲観していないというか。今日も先制されましたけど、後半に相手が疲れてくればチャンスもあると。
今日だったら、田川（亨介）選手とか、荒木（遼太郎）選手と徳田（誉）選手とか、流れを変えられる、仕留めに行ける選手がいるので心配していません。そこはもうチーム全体で共有はしていました」
得点にこそ結びつかなかったものの、徳田は空中戦の強さを発揮し、田川は相手の最終ラインの裏を狙い、荒木はボールキープで変化をつけるなど、途中出場の選手たちが効果的にプレーした。
「逆転したかった」と振り返る松村は、それでもしっかりと勝点を手にできる現在のチームについて、確かな手応えを感じている。
「前半が上手くいかなかったとしても、負けそうな試合を引き分けに、勝負がつかなそうな試合を勝ちに持っていけるのは、チームとしては非常に良い傾向ではあるかなと思います」
９年ぶりのリーグ制覇を目ざす鹿島にとっては、価値のある勝点１だった。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】これぞ鹿島の漢‼ 鈴木優磨の劇的同点弾
