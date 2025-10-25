J２首位長崎、ホームで今治と１−１ドローで連勝ストップ。E・ジュニオの３戦連発弾で先制もセットプレーから被弾
J２で単独首位。６月の19節・大宮戦（３−３）から無敗が続き、２連勝中の長崎は10月25日、J２第34節で今治とホームで対戦した。
開始９分に長崎はさっそく先制。右サイドからの攻撃で、翁長聖のクロスからエジガル・ジュニオが３戦連発となるゴールを決めた。
34分にはディエゴ・ピトゥカのクロスに澤田崇が決定的なヘディングシュート。だがこれはポストに弾かれて追加点とはならず。１−０で前半を終える。
迎えた後半、今治にペースを握られる時間帯が増えるなか、集中した守備で相手の攻撃を跳ね返す。だが、80分に失点。CKからダニーロのヘディングシュートでゴールを割られた。
タイスコアとなり、長崎は攻撃の強度を高めるが、最後まで勝ち越し点は奪えず。試合は１−１でタイムアップ。長崎は３連勝とはならなかったが、無敗記録は16試合に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
開始９分に長崎はさっそく先制。右サイドからの攻撃で、翁長聖のクロスからエジガル・ジュニオが３戦連発となるゴールを決めた。
34分にはディエゴ・ピトゥカのクロスに澤田崇が決定的なヘディングシュート。だがこれはポストに弾かれて追加点とはならず。１−０で前半を終える。
迎えた後半、今治にペースを握られる時間帯が増えるなか、集中した守備で相手の攻撃を跳ね返す。だが、80分に失点。CKからダニーロのヘディングシュートでゴールを割られた。
タイスコアとなり、長崎は攻撃の強度を高めるが、最後まで勝ち越し点は奪えず。試合は１−１でタイムアップ。長崎は３連勝とはならなかったが、無敗記録は16試合に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集