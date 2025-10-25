¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Îµ¨Àá¡¢¤ä¤Ã¤È¤¤¿¡ª ÊÔ½¸Éô¤¬Áª¤ó¤À°¦ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¤¹¤Ã¤«¤êµ¤²¹¤â²¼¤¬¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅß¤Î¤è¤¦¡£¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
º£²ó¤Ï¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô¤ä¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µæ¶Ë¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°
º£¤É¤¤Î¥Î¥¤¥¥ã¥ó¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ã¤Æ¡¢ÀÇ½¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âºÇ¹âµé¤ËÀÇ½¤Î¤¤¤¤¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ž¢Bose QuietComfort Ultra HeadphonesŽ£¤Ï¥Ü¡¼¥º»Ë¾å¤Ç¤âºÇ¹âÊö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡£Ultra¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¸µµ»öÉ®¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¾·×¤Ê²»À®Ê¬¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤Û¤ÜÌµ²»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÊäÀµ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ä¡¼¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¤·Á¤Ë¤è¤ë¡¢ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î¶¯¤ß¡£¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥×¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÄã²»¤Ë¥Ö¡¼¥¹¥È¤ò¤«¤±¤ëTriPort²»¶Á¹½Â¤¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤´¤È°Û¤Ê¤ë¼ª¤ÎÈ¿¶Á¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤Æ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëCustomTune¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²»¤Î¥«¥¿¥Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¦¤á¤ë¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÁõÃå´¶¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢5»þ´ÖÏ¢Â³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤âÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤éÀ¨¤¤¡£¥³¥¤¥Ä¤Î¥Î¥¤¥¥ã¥ó¡¢À¤³¦ºÇ¹âµé¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
ÎáÏÂ¤Ë¤¢¤¨¤Æ¤Î¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó
ºÇ¿·¤Î¡Öº£¤Ã¤Ý¤¤¡×¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥ì¥È¥í¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡ÖJLab Rewind 2¡×¤ÏAmazon¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢90Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë°ã¤ï¤º·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤Î½Å¤µ¤Ï59g¡£Íñ1¸ÄÊ¬ÄøÅÙ¤Î½Å¤µ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤ÏÃåÃ¦¼°¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢2¼ïÎà¤Î¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÆÍÑÅª¤Ê¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Amazon¤Ê¤É¤ÇÆ±¤¸·Â¤Î¤â¤Î¤òÇã¤¨¤ÐÂåÂØ¤â²ÄÇ½¡£¼ªÅö¤Æ¤ÎÎô²½¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í
½¼ÅÅ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤ò³°¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤äÈÑ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç20»þ´ÖÄøÅÙ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
²»¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»×¤¤¤Î³°°¤¯¤Ê¤¯¡¢²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤â²»³ä¤ì¤Ê¤É¤â¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹âµé¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Îô¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3,980±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬°Ê¾å¤Î²»¼Á¤Ç¤¹¡£º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ª¥Ä¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¯¤Æ¼ª¤¬Èè¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¥¤¥¤¡£ÎáÏÂ¤Ë¤¢¤¨¤Æ¤Î¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó
²ñµÄ¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È
»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤¥¿¥¹¥¯¤È¸À¤¨¤ë²ñµÄ¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖBelfida MAGIC MIC III ¡×¤È¤¤¤¦¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡£88g¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈAI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Äù¤áÉÕ¤±¤¬¥¥Ä¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¡È´Ë¤á¤Ë¤Î¤»¤ë¡É´¶³Ð¤ÇÁõÃå¤Ç¤¡¢2»þ´Ö°Ê¾å¤Î²ñµÄ¤Ç¤âÆ¬¤ä¼ª¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñµÄÃæ¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¾è¤»¤ÆÆ¬¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¤ÏºÇÅ¬¤È¸À¤¨¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥¢¡¼·¿¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¤³¤â¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤â¡¢²ñµÄ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡¢¸µµ»öÉ®¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»î¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¤ä²ÈÅÅ¤Î²»¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢À¼¤À¤±¤¬¥¯¥ê¥¢¤ËÆÏ¤¯°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Bluetooth 5.4 ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÍÑ¥É¥ó¥°¥ë¤Ç¤ÎÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎËµÄ°¥ê¥¹¥¯¤âÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤Ï½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð»Å»ö¤ÎÇ½Î¨¤â¸þ¾å¤·¤½¤¦¡£
²ñµÄ¤ÎÈè¤ì¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡È¤ä¤µ¤·¤µ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿