ファミリマートが、ドジャース・大谷のパッケージ商品「大きなおむすび僕の梅おかか」の売上の一部を活用して行っている社会貢献活動「スマイルおむすびプロジェクト」のおむすび贈呈式が25日、八王子学園八王子高校で行われた。

全国の部活動に励む生徒たちを応援する活動で、同校サッカー部へ、サプライズで約50個、7種類のおむすびが差し入れ。大谷からの「僕も学生の時、おむすびを食べる時間を楽しみに部活に励んでいました。このスマイルおむすびプロジェクトが、皆さんの笑顔を広める存在になっていれば幸いです。これからもずっと応援しています」という手紙が、会田起由監督から代読され、部員たちは大盛り上がりを見せた。

贈呈式後は部員たちが笑顔で完食。関田蕗主将（2年）は「大谷翔平さんからの手紙はびっくりしました。おむすび大好きなので助かります」と笑った。

同プロジェクトは、7月1日から21日までの応募期間で集まった多数の応募の中から、厳正な選考を経て17校を決定。同校サッカー部はマネジャーがおむすびを握り、練習後の補食をサポートしているという経緯から選ばれた。