“橋の幅60cm”噂の細い細い橋を渡ってみた←こりゃ⁉︎一休さんのトンチもビックリサイズやなぁ

皆さんは、兵庫県西宮市にある細い細い橋「生瀬水管橋（なまぜすいかんきょう）」をご存じでしょうか？

ずいぶん前から噂になっていて「一度渡ってみたいなあ」と思っていたので、このたび、行ってまいりました。

この橋は、宝塚駅から北西に約15分ほど歩いた場所にあります。武庫川の生瀬地区あたりに位置するのですが……、ありました！ 橋を見た瞬間に出た言葉が、「うわあ〜!? ほっそ〜！」。想像を超える細さです。

橋の幅は約60センチ。大人1人が通れるほどのサイズしかありません。しかも、この橋は次々と人が通ります。

私も早速渡りましたが、細すぎて「右を見ても川、左を見ても川」という具合。「左右すぐに川やから、川の上を飛びながら歩いているようなそんな気分やなあ」という気持ちになりながら歩いていたところ、向こう側から人が渡ってきました。

「え、どないすんの？ 鉢合わせやん。え、どないすんのどないすんの？」と思てたら、鉢合わせまであと2メートルくらいのところで、向こうから来た人がスッと半身になって横を向きました。なので私も横を向いて、お互いに横歩きをしながら前進……。そして、すれ違います。

すれ違いざまに、「こんにちは」とお互いに挨拶。ちょっと小っ恥ずかしくなる距離感やなと思ってしまったのは、私だけの様子。

すれ違った相手は近所に住んではる人で、毎日この橋を渡っているらしく「これが当たり前の日常なんで普通ですよ」と言いはるんです。

横歩きですれ違います

橋の幅は約60センチ

その人にもうちょっと詳しく教えてもらいました。

生瀬水管橋から北に200メートルほど行った場所に生瀬橋があるのですが、そこまで行くとかなりの遠回りになるんですって。そこで、もともと水道管の管理・点検のためにあった生瀬水管橋を使わせてほしいという要望が出て、1976（昭和51）年から一般通行が認められたんやそうです。

でも、この細さですよ。一休さんの有名なとんち話で、『このはしを わたるべからず』とある橋の端を堂々と渡る……というのがありますが、そんな一休さんも「どないすんねん」というほどの細さ。



「この橋の端なんてどこよ。橋の端なんて歩かれへんやん」なんて騒いでいるのは、私だけ。

周りの人々も「なにこれ？」と珍しがりますが、このあたりに住んではる人からしたら、「昔から日常で使っている便利な普通の橋のひとつやのに、なんでそんなに騒ぎはるんやろう」とのこと。そうは言っても……。



「いや、めちゃめちゃ細いやん（笑）!?」

生瀬水管橋からでした。

※ラジオ関西『バズろぅ！』2025年10月25日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）