床に猫のしっぽが落ちていて…？つい二度見したくなるようなほほえましい光景は95万4千回を超えて表示され、4万2千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ふと床を見たら、『猫のしっぽ』が…】

落ちていたしっぽ

X（旧Twitter）アカウント『@Adonis_Beginner』に投稿されたのは、棚の下から出ている猫のしっぽの画像です。この日飼い主さんがふと見てみると、床に猫のしっぽが落ちていたのだそう。というのはもちろん見間違いで、棚の下に入り込んだ猫が、しっぽだけを外に出していたのだとか。

猫のしっぽは、まるで誰かがうっかり落としていった忘れ物のような佇まいで、静かに床に横たわっていたといいます。「頭隠して尻隠さず」を体現している猫の様子は、多くの人に笑いと癒しを届けることとなったのでした。

猫たちとの幸せな時間

大の猫好きである飼い主さんは、現在2匹の猫ちゃんと一緒に暮らしておられます。麦わら模様の女の子「テトラ」ちゃんと、茶トラ模様の男の子「レン」ちゃんと過ごす毎日は、とてもかけがえのない時間です。

ある時は、段ボール箱にすっぽりとおさまって、まん丸な目で飼い主さんを見つめてくれたり、またある時は、とてもおいしそうにごはんを食べる姿を披露してくれたりするのだとか。マイペースに日々の暮らしを楽しんでいる猫たちの様子は、これからもたくさんの人々を笑顔にし続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@Adonis_Beginner』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん観ることができます。

投稿には、「本当に落ちているように見えました！w」「昔こういうキーホルダーが流行りましたよね？w」「取れたエクステのようにも見えるw」「どんなに上手に隠れてみても、かわいいしっぽが見えてるよ！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

