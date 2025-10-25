壁に埋め込まれた猫ちゃん用通路の前に座り込んでいた猫ちゃん。通路の向こう側から他の猫ちゃんが姿を現したところ、面倒見の良い姿を見せてくれたと注目を集めています。投稿は74万再生を突破。投稿を見た人からは、「仲良しでめちゃくちゃかわいい」「仲間に入れてほしい」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：通路の前に座っている猫→通路から他の猫が出てくると…】

通路の前で待機中のレイパパレちゃん

面倒見の良い猫ちゃんの光景が微笑ましいと話題となっているのは、Instagramアカウントの『tengen.september24』。ノルウェージャン・フォレストキャットのキャッテリーを営む投稿者さんは、ある日猫ちゃん用通路の前で、レイパパレちゃんが何かを待つように座り込んでいるのを目撃したそう。レイパパレちゃんはというと、壁に設置された猫ちゃんたちの通路の中をのぞき込んでいたといいます。いったい、レイパパレちゃんは何を待っているのでしょうか？

通路から出てこようとするテンゲンくんに…

レイパパレちゃんが通路の前で待っているのはいったい何なのか…その様子をしばらく見守っていると、通路の向こうからふわふわとしたものが現れたそう。その正体は…レイパパレちゃんの旦那さんのテンゲンくん！どうやら、レイパパレちゃんはテンゲンくんの出待ちをしていたようです。

テンゲンくんが姿を現したのを確認すると、レイパパレちゃんはそっと前足を持ち上げ、テンゲンくんの方へと伸ばしたそう。そして、前足をテンゲンくんの頭へ乗せ、通路から出るお手伝いをしてくれたのだとか。

テンゲンくんが通路の出口に挟まらないよう、待っていてくれたのでしょうか？子どもたちだけではなく、旦那さんのサポートもしっかりしてあげる、面倒見の良いレイパパレちゃんなのでした。

通路から続々と…

この通路は他の猫ちゃんたちもよく使うそうで、タイミングによっては行列ができることもあるのだとか。別の日には、猫ちゃんたちが次々と通路から顔を出したといいます。

そんなタイミングで立ち止まってしまう猫ちゃんがいたら、大渋滞が起こってしまいそうです。もしかしたら、レイパパレちゃんはそんな渋滞を未然に防ぐため、通路から出てくる猫ちゃんたちのサポートをしてくれているのかもしれません。

この光景は、たくさんの人に癒やしを届けることに。「『はいはい、早く出てきなさい』みたいな感じが可愛すぎる」「頭ちょいちょいってするの可愛すぎ♡」「お手伝いありがとね」など、温かいコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『tengen.september24』では、そんなノルウェージャン・フォレストキャットのキャッテリーで暮らす猫ちゃんたちのほのぼのとした日々や、生まれた子猫たちの成長の様子が投稿されています。

レイパパレちゃん、テンゲンくん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

