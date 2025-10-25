◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節 横浜ＦＭ３―０広島（２５日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで広島に３―０で勝利し、Ｊ１残留に前進した。

前半１２分に広島ＧＫ大迫のキックを高い位置でＭＦ喜田がカットし、ゴール前のＭＦ植中にパス。植中はワンタッチで前向くと、右足ミドルシュートをゴール左へ決めた。ＶＡＲでオフサイドチェックが入ったが判定は変わらず。植中の２試合連続得点で、貴重な先制点を奪った。

前半のシュートは、得点につながったこの１本だったが、主将のＭＦ喜田拓也は「もう少し押し込んでシュートを打てれば理想的ですし、それは自分らの中にありますけど、そういう展開もありえるだろうなと思っていたので。ハーフタイムの声もみんなすごく前向きに捉えていましたし、ある程度、下で握られる分には許容しているところはあったので、いかに怖いところに入れさえないかというところと、制限をかけられていた時は蹴らせたり、蹴らせた先でミスを誘えたりしていた。おおよそネガティブではなく前半を終えた」と振り返る。

後半２０分過ぎにはＤＦラインの裏を狙われて、左からのクロスを広島のＦＷ中村に合わせられてネットを揺らされるも、ＶＡＲでオフサイドの判定に覆り、救われる。すると後半３７分にＭＦ天野がエリア内で倒されてＰＫを獲得。このＰＫを天野がゴール右へ決めて貴重な追加点。さらに、後半アディショナルタイムには天野の右ＣＫをＤＦキニョーネスが頭で完璧に合わせて２戦連続得点で３―０として試合を決めた。

割り切ったロングボール主体の攻撃や、ＤＦ角田、キニョーネスの２センターバックの強固な守備など、低迷していた時とは違う戦い方で後半戦は復調を遂げた。大島監督が指揮を執ってから戦い方を統一して臨む中、試合リーグ最少失点の広島から前半シュート１本、後半４本の計５本を３ゴールにつなげての勝利は大きな価値がある。喜田も「みんな覚悟を決めていますし、そこのいい悪いではなく、そんな正解はないので、みんながやることがそろってなければどんなものも意味はないので。こういう状況でみんなチームのために頑張りたいと思っているからこそ、こういう結果になると思うし、逆にその状況でそれが出来ないのならピッチに立つ必要はないと思うし。それをしっかり逃げないで全員が表現することがこの先も大事になる」とうなずいた。

この日、降格圏の１８位横浜ＦＣが柏に敗れたため勝ち点差を「５」に広げ、次節京都に勝利し、横浜ＦＣが鹿島に引き分け以下に終わった場合、Ｊ１残留が確定する。それでも、主将は「大事な勝利だと思いますけど、また次ですね。シンプルに勝ちたいですし、もっともっと勝ちたいですし、その気持ちがないようだったらおかしいと思うので。まずは自分たちが勝つこと。それしか道はないと思うので、そこを目指してまた準備をしたい」と表情を引き締めた。