◇明治安田J1リーグ第35節 京都1―1鹿島（2025年10月25日 サンガS）

悲劇の幕切れだった…。ラスト1プレーを凌げば勝ち点3だった京都は、首位・鹿島に追いつかれて痛恨ドロー。残り3試合で鹿島との勝ち点5差は変わらず。試合終了の笛と同時に、GK太田岳志が、DF宮本優太が、そして主将マークを巻いたDF福田心之助がピッチに倒れ込んだ。

傷心、呆然。ショックの大きさは計り知れなかった。試合後のロッカールーム。意気消沈する中、チョウ貴裁監督は「話したいヤツいるか？」と見渡した。敵陣CK付近でキープではなくクロスを選択してしまったMF中野瑠馬は「申し訳ないです…」と謝罪したという。その中で声を上げたのが、この試合が移籍後初出場となったMF斉藤未月だという。

「まだ3試合あるのに諦めるのは違う！サポーターはあんなに声援をくれている。鹿島相手にこれだけやれたんだから、残り3試合も諦めずにやろうよ」

神戸から今夏期限付き移籍で加入。左膝の負傷から癒えたダイナモは「あの展開で追いつかれちゃったんで、諦めモードはあったと思う。でも全然チャンスはある。この展開が一番京都らしい。チームはまだ上げられるだから言いました」と力を込める。そして負傷でベンチ外だったFWラファエル・エリアスも「俺も諦めない」と呼応したという。

逆転優勝は極めて厳しい。それでも可能性がある限り戦う。次戦はホーム横浜M戦（11月9日）。全治1年の大怪我を負いながらピッチに戻ってきた斉藤にとっては“まだまだこっから”だ。