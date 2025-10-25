タレントの村重杏奈さんが、 ファッション誌「ViVi」の表紙記念記者会見に登壇しました。

【写真を見る】【村重杏奈】来春に1st写真集発売をサプライズ発表「急いで“品”を取り戻しに行ってる」 ギャルから「自立界隈・村重」へ





冒頭、村重さんの初ViVi表紙を祝して、編集長が花束をサプライズ贈呈。村重さんは、“イェーイ！専属モデルでも、なんでもないけど！ViVi！”と、大喜びしていました。









村重さん自身、ファッション誌の表紙を飾るのは初めてだそうで、”ViVi読者の村重が、まさか表紙を飾れる人生になるなんて。これこそバラエティーミラクル人生。ファッション誌に出させてもらえるキッカケを作ってくださったのがViViだったので、勝手に育てられた気持ちで、巣立っちゃう気持ちになっちゃいました”と、感慨深げに語りました。









さらに村重さんは、“来年、写真集出します！”とサプライズ発表。“ViViの表紙のコンセプトが「ラストギャル」。村重「品がない」って言われてビックリしたんですけど、実は2024年頃から急いで「品」を取り戻しに行ってる。来年は、ギャルを捨てて、「大人・村重」に行っちゃいます！”と、元気よく宣言しました。









記者から、「具体的にどういう大人になっていくのか」聞かれると、“学力はそんなにないので、元気いっぱいな村重を残しつつ、見た目は大人になっていけたら。「自立界隈・村重」です”と、大人の女性になることを誓い、“発売日は春頃を予定しています。なので花粉にのって村重がやって来ますよ！”と、ユーモアたっぷりにアピールしました。









【担当：芸能情報ステーション】