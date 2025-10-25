シャチの手には5本指がある!? 似ているけれど実は違うシャチ&サメ&イルカの関係とは／デッカ可愛いシャチが好き！
デッカくて愛おしい、海の王者の意外な素顔とは？
強く、美しく、多くの人を魅了してやまない海の王者・シャチ。その素顔を、シャチの飼育年数日本一を誇る鴨川シーワールド監修のもと、癒されるイラストとともに学べるコミックエッセイ。
トレーナーさんとのほっこりする日常や、意外な行動、知られざる生態を“シャチ愛が強すぎてシャチになった（!?）漫画家・まつおるか”が語りつくす。
読めばきっとシャチに会いたくなる、シャチ好きによるシャチ好きのため「だけじゃない」シャチ漫画を、ぜひお楽しみください。
※本記事は『デッカ可愛いシャチが好き！』（まつおるか/ 宙出版）より一部抜粋・編集しました
