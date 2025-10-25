プレミア第9節、ペップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティは前節でトッテナムを破ったアストン・ヴィラと対戦する。



今季のシティは序盤こそ躓いたが、その後は好調を維持。リーグ戦では5戦無敗で、現在は2位につけている。



対するヴィラも似たような成績に。シティと同じく第2節、第3節で敗れるも、そこからの5試合では負けがない。



昨季はリーグ戦で2度対戦し、シティの1勝1敗。互角のシーズンとなった。





『INDEPENDENT』ではシティの指揮官であるペップ監督がアウェイマッチとなるヴィラ戦に言及。ロドリをはじめ起用できない選手が複数人いるとコメントしている。まずミッドウィーク開催となったCLビジャレアル戦では前述したロドリ、そしてDFのアブドゥコディル・クサノフが欠場している。彼ら2人は日曜日に開催されるヴィラ戦にも間に合わないようだ。そしてビジャレアル戦で負傷交代となったニコ・ゴンザレスもヴィラ戦に出場できるかは怪しいという。元アーセナルのトーマス・パーティとの接触で足を痛めたとみられており、57分にマテオ・コヴァチッチとの交代でベンチに下がっている。今季のシティはアンカーの主軸であるロドリを欠いており、その代役としてニコを起用していた。昨季の冬に加入し、徐々に適応してきていたが、ここでの離脱となれば残念だ。ただ、シティにはコヴァチッチがいる。今季は手術の影響で出遅れていたが、ようやく復帰し、ここ最近はプレイタイムを増やしている。首位アーセナルとの勝ち点差を縮めるためにも、ヴィラとの一戦は負けられないシティ。しかし、ロドリをはじめとする主力に怪我人が出ており、ペップ監督はこの危機をどのように脱するのだろうか。