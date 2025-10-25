いよいよ開催が26日に迫った、金沢マラソン2025。大会ゲストでオリンピック金メダリストの野口みずきさんらが、子どもたちに速く走るための技術を伝授するランニング教室が25日、金沢市内で開かれました。

アテネ五輪 金メダリスト・野口みずきさん

「姿勢が良くないとすぐに怪我したりするので、それを防ぐためにも姿勢を意識して走った方がいい」

金沢マラソンのフィニッシュ地点の西部緑地公園陸上競技場で開かれたこの教室には、地元の小学生およそ100人が参加しました。大会ゲストでアテネオリンピック金メダリストの野口みずきさん、世界陸上モスクワ大会で銅メダルに輝いた福士加代子さん、お笑い芸人の猫ひろしさんが子どもたちに正しいフォームなどを伝授しながら、一緒に汗を流していました。

参加した児童

「楽しかった。フォームとかを習ったので生かしていきたい」

「速く走れるようになれそう」

お笑い芸人・猫ひろしさん

「習ったこと何ですか」

児童

「姿勢と腕振り！」

お笑い芸人・猫ひろしさん

「それだけで十分。お疲れ様でした」

子どもたちは、レジェンド選手たちと交流し、その技術を身につけていました。