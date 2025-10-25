広島市西区でベトナム国籍の女性が殺害された事件で、警察はベトナム国籍の技能実習生の女(32)を強盗殺人などの疑いで逮捕しました。



■広島県警 若林栄児 刑事部長

「本日被疑者を住居侵入、強盗殺人罪で通常逮捕しました」



強盗殺人などの疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍の技能実習生、ディン・ティ・フォン容疑者（32）です。

警察によるとディン容疑者は10月15日、広島市西区中広町の集合住宅でベトナム国籍のグエン・トゥイ・ガーさんの自宅に侵入。

グエンさんの頭や顔を硬いもので殴るなどして殺害し、室内を物色した疑いです。

警察は捜査に支障があるとして、ディン容疑者の認否を明らかにしていません。

グエンさんは5月にも見知らぬ女に暴力を振るわれケガをしており、警察が今回の事件との関連性を調べています。





一方で25日、殺害されたグエンさんを追悼するミサが行われ、友人や同僚によって見送られました。■グエンさんの知人「優しくて真面目でおとなしい人。犯人が捕まったので安心です。亡くなった人もこれで安心できると信じている」グエンさんの親族は広島テレビの取材に対し「優しくて賢い人でした。彼女がかわいそうです。犯人に対して憤りを感じています」とコメントしています。【2025年10月25日放送】