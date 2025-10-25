◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 ソフトバンク―阪神（2025年10月25日 みずほペイペイD ）

元ソフトバンク監督の工藤公康氏（62）が「SMBC日本シリーズ2025」第1戦の始球式に登板した。

大舞台にふさわしく、通算224勝を挙げたレジェンド左腕が登場。現役時代をほうふつとさせる華麗な投球フォームで球場を沸かせたものの、まさかの“アクシデント”が発生した。

TBS系の地上波中継が工藤氏の始球式のタイミングで守備位置に就いたホークスのメンバーを紹介。マウンド上の工藤氏の姿が「福岡ソフトバンクホークス」というチーム名のテロップとモロかぶりとなり、投球がほとんど見えなかった。

ネット上では「工藤さん見たかった」「えっ、見られないの？楽しみにしていたのに…」「工藤さんの始球式の時に、スタメン紹介するのヤバすぎるでしょ」「ありえない」と嘆きと怒りの声が続出。

またソフトバンク監督在任7年間で日本一5度の名将でもあるだけに「工藤さんそのままベンチでユニ着ませんか…？」との声もあった。

▼工藤公康氏 選手、監督として立つ日本シリーズの舞台とは全然違う雰囲気でさすがに緊張しましたが、暴投でもワンバンでもなくちょうどキャッチャーが捕りやすいところにいったので良かったです。セ・リーグ、パ・リーグを代表して日本一を争う試合、勝った負けたは結果なので、悔いのないように精一杯自分の出せるものすべて出して、熱い戦いを繰り広げてほしいと思います。2025年を締めくくる一番大きなイベントとして、日本中を盛り上げていただきたいなと思います！