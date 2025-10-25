２５日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）では、大相撲の新世代力士と言われる欧勝海、嘉陽、大青山、美ノ海、藤ノ川、三田がゲスト出演した。

秋場所の番付は東十両６枚目だった出場した嘉陽（中村部屋）は、横綱・大の里と新潟の糸魚川市立能生中、海洋高、日体大とずっと同じで１年先輩という間柄。身長１７０センチ、体重１８０キロで「生まれたから一度もやせたことがない」という。

相撲部の寮で生活していたが「寮母さんが作ってくれるおにぎりがボウリングの球くらい。握らないで机でたたいてました」と、相撲部ならではのエピソードを語った。

大の里とは「名古屋場所中に、夜ご飯食べてたんですけど、急に連絡来て、『宿舎の前にいるからラーメン食べに行こう』って。食べたんだけどなあって思ったんですけど、ついていって二郎（系の）ラーメン食べて。横綱は『全マシマシ』でした。こういう人が横綱になるんだなと」と、大の里が「ジロリアン」（＝「ラーメン二郎」の熱狂的なファン）であること、コール（注文）で、「ニンニク、ヤサイ、アブラ、カラメ」のすべてを最大限（マシマシ）に増やすことを明かした。

また、１学年上ではあるが「人前では『横綱』って敬語で、ふだんは下の名前が『泰輝』なんで『泰輝』って（呼び捨てで）。１個上なんで」と、変わらない関係だという。