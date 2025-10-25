大相撲秋場所で５度目の優勝を果たした横綱・大の里（二所ノ関）が２５日、地元・石川の「こまつドーム」（小松市）でトークショーを開催した。約２５０人が見つめる中、２場所連続の賜杯が期待される九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）も見据えて「横綱は常に優勝争いをしなくてはいけない。これからも何回も優勝して長く（現役を）やりたい」と決意表明。結果が出せなければ引退しかない地位だけに、一年納めの本場所でも強い決意で土俵に立つ。

秋場所は横綱・豊昇龍（立浪）との優勝決定戦を制し、１３勝２敗で賜杯を抱いた。トークショーの質疑応答では、初の全勝優勝への意欲を問われた。「いつでも（どの場所でも）したい。頑張ります」。特に無傷の１４連勝で迎えた夏場所は千秋楽で敗れており、高い目標を掲げた。

３４年ぶりとなったロンドン公演から２１日に帰国したばかり。「時差ボケも最初はあったが、だいぶ慣れてきた」。この日は茨城の二所ノ関部屋から石川入り。地元ファンから大きな拍手、応援うちわとタオルを振られる熱烈な歓迎ぶりに「石川の景色はもちろん石川弁が聞こえてくるとうれしい」と終始、笑顔だった。今回のトークショーは来年４月７日に小松市内で行われる春巡業開催を記念するもので「来年も石川で巡業があるのは楽しみ」と胸を躍らせた。