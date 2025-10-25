国際結婚した元韓国アイドル、妊娠発表から約10日にして流産の可能性の悲報「心臓の音を聞けず…」

バラエティー番組『非頂上会談』（原題）で名を知らせたロビン・デイアナとキム・ソヨン夫妻が、妊娠発表から約10日で残念なニュースを伝えた。

【写真】韓国女優、「年に3回の流産、心崩れた」

去る10月24日、ロビン夫妻はYouTubeチャンネルを通じて、「こんにちは、ロ夫婦です。3日ほどアップロードを休もうと思います！今日はもともと赤ちゃんの心臓の音を聞きに行く日だったのですが、心臓の音を聞けずに帰ってきました。火曜日に超音波をもう1度見て変化がなければ、搔爬（そうは）法を行うことにしました」と明らかにした。

続けて、「毎日欠かさずアップロードしようと努力していたので、簡単にでもショート動画にしたかったのですが、思ったより気持ちの面でつらいです」と打ち明けた。

（写真＝キム・ソヨンInstagram）左からロビン・デイアナ、キム・ソヨン

さらに悲しいのは、ロビンが帯状疱疹にかかったことだ。キム・ソヨンは、「夫もひどい帯状疱疹にかかって、ロ夫婦の状態が少〜し良くないです」として、「お祝いしてくださった登録者の皆さんと応援してくださったすべての方々に大変感謝しながら、近況動画として盛り込んで、早く笑顔で戻ってきます」と約束した。

そして、「少しだけ心を落ち着けて戻ってきます。いつもありがとうございます」と付け加えた。

先立って10月13日、ロビン、キム・ソヨン夫妻は結婚5カ月にして第1子を妊娠したと伝えた。不妊症の診断後、3日にして妊娠のニュースを伝え、たくさんのお祝いを受けた。しかし、流産の可能性があり、悲しみが広がっている。

なお、JTBC『非頂上会談』などに出演して愛されたロビンと、ガールズグループLPG出身のキム・ソヨンは5月3日に結婚式を挙げた。

（記事提供＝OSEN）