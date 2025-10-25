Stray Kids¡¦¥ê¥Î¡¢¡ÈÅÁÀâµé¡É¤ÎÈþËÆ¤ÇÎº¤Ë¡ª¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ÎÈ±¤ËÑ³¤²¤ÊÉ½¾ð¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇË²õÎÏ¹Í¤¨¤Æ¡×¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ê¥Î¤¬ÅÁÀâÅª¤ÊÈþËÆ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥Î¡¢Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á±Ç¤¨¤ë¡È´°àú¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡É
µî¤ë10·î24Æü¡¢¥ê¥Î¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ÖGucci Harper¡Çs BAZAAR Lee Know¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØHarper¡Çs BAZAAR Korea¡Ù¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥Î¤Ï¼«¿È¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGUCCI¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥ê¥Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¼Ì¿¿¤âÈà¤ÎÀ°¤Ã¤¿ÍÆËÆ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¹âµé´¶¤¢¤ë³æ¹¥¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹À¸¤¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ë»É¤µ¤ê¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇË²õÎÏ¹Í¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥Î¤¬½êÂ°¤¹¤ëStray Kids¤ÏÍè¤ë11·î21Æü¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡þ¥ê¥Î ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯10·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û¡£2017Ç¯¤ËJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¼Ò1¥«·î¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØStray Kids¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¼ÂÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éÃ¦Íî¤¹¤ë¤â¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ÎËö¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Stray Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2018Ç¯3·î25Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BTS¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¡£°¦Ç²È¤Ê¤³¤È¤«¤éÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¼«¿È¤âÇ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£