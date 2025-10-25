「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、スラリ美脚際立つミニワンピ姿「めちゃくちゃ可愛い」「スタイル憧れる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が10月23日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニ丈ワンピース姿を公開した。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女、美脚際立つニットワンピ姿
◆辻加純、ミニワンピ姿で美脚披露
辻は、チェック柄のミニ丈ワンピースを着用した鏡越しの自撮りショットを投稿。足元はショート丈のブーツを合わせ、スラリとした美しい脚が際立たせた。
◆辻加純の投稿に「オーラ全開」と反響
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「スタイル憧れる」「美脚に目が行く」「秋服も似合う」「真似したい」といったコメントが寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
