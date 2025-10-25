「まずは“あっさり”から」ラーメン評論家・本谷亜紀さんと探る“ラーメンフェス”最強攻略法　「油そば侮るべからず」「ラードはバリア」

23日から恒例の東京ラーメンフェスタが始まりましたが、今は物価高。

どうすれば最もコスパ良く楽しめるのか、勝野健キャスターがラーメン評論家・本谷亜紀さんと会場で探りました。

東京・駒沢オリンピック公園で開催されている「東京ラーメンフェスタ2025」。

チケットは1食1100円と予算も1人で食べられる量も限られる中、どう回るのがベストなのか。

ラーメン評論家、本谷亜紀さんに伺いました。

年間約300杯を食べ歩くという頼れる達人は、「（Q.まず何を考えてみていけばいい）あっさりから、はしごして食べる」と話します。

心得その1「まずはあっさりから」。

ラーメン評論家・本谷亜紀さん：

濃い味を選ぶと、その味で口の中が染められてしまう。あっさりしたのから濃いのがいい。

1食目の山形県の新旬屋本店「金の鶏中華」は、ちぢれ麺にあっさり鶏だしスープが絡む逸品です。

そして、あっさりの後はこってりかと思ったら、心得その2「油そばあなどるべからず」。

ラーメン評論家・本谷亜紀さん：

（Q.ラーメンフェスタで油そばは王道ではない）そんなことない！

スープがないため伸びにくく、一緒に行った人とシェアするのにぴったりなんだとか。

その上で、終盤にはやはり…。

ラーメン評論家・本谷亜紀さん：

ちょっとこってり系で「綱取物語」さんの札幌みそラーメンも。ラードがふたを張って冷めにくいのが特徴。外で食べる時や寒い時期に試してもらいたい。

心得その3「ラードはバリア」。

湯気がなくてもラードの下には熱々のスープがあります。

もう一つ攻略に大事なことが、心得その4「シェアで天下統一」です。

ラーメン評論家・本谷亜紀さん：

（Q.ラーメンフェスタでは何杯くらいたべる？）友達と協力して全店舗制覇します！（Q.シェア前提で？）シェア前提ですね！シェアが楽しいのがいいところ。なかなか通常店舗だとシェアできないので。

物価高騰の中、コスパ最大化のためポイントを押さえ、あなたなら何種類制覇できますか。