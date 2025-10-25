65歳から年金だけで暮らす予定です。貯金を取り崩しながら生活する場合、所得税はかかる？【2025年】
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金で暮らす場合の所得税について専門家が解説します。
「65歳・一人暮らし。65歳から年金だけで暮らす予定です。貯金を取り崩しながら生活する場合、所得税はかかりますか？ 収入が少ないと免除されることもありますか？」
老齢年金の雑所得は次のように計算されます。
老齢年金の雑所得＝老齢年金収入−（公的年金控除110万円＋基礎控除95万円）
この金額が0円以下であれば課税されず、所得税を支払う必要はありません。逆に、年金収入が205万円を超えると、所得税の対象となります。
なお、令和7年度の税制改正により、所得税や控除額の見直しが行われました。2025年12月以降に支払われる年金については、改正後の基礎控除額をもとに1年間の税額を再計算し、改正前の控除額に基づいて源泉徴収された税額との精算が行われます。その結果、課税の判定ラインが「年金収入205万円前後」となる見込みです。
一方、貯金を取り崩して生活する場合は、もともと課税済みの資金を使う行為のため、所得税はかかりません。課税対象となるのは、新たに得た収入（年金や給与など）です。
詳細な課税額や控除の適用状況は個人によって異なりますので、最寄りの税務署で確認してみましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
