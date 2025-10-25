【長野県】「信州の鎌倉で……」“美肌の湯”が湧く「別所温泉」の魅力とは？ そば＆マツタケも絶品
別所温泉は、長野県上田市にある塩田平の近くに位置し、奈良時代から湯治場として親しまれてきた信州最古の温泉地です。周囲には数々の国宝や重要文化財が点在していることから「信州の鎌倉」とも呼ばれています。
昔ながらの共同浴場も残っており、「大湯」「石湯」「大師湯」といった湯巡りも楽しめます。
北向観音は善光寺と向かい合って建てられており、「片方だけではご利益が少ない」といわれる両参りの風習でも知られています。また、信州そばや季節限定のマツタケ料理など、信州ならではのグルメを堪能できるのも魅力です。
▼歴史・文化的な魅力
「歴史的建物の観光も楽しめそうなので行ってみたいです」（40代女性／北海道）」
「歴史があり美肌の湯が楽しめそうだから」（40代男性／福岡県）」
▼グルメが魅力的
「信州そばや松茸料理が美味しくて楽しめそうだなと思いました」（30代女性／愛知県）」
「古い温泉街の風情を感じながら、郷土料理を楽しめ、観光とセットで楽しめる宿多数あり魅力的」（40代男性／大阪府）」
▼夜景と温泉情緒
「歴史的建造物も一緒に夜景を楽しむことができると思ったため」（30代女性／東京都）」
「遊歩百選に選ばれた散策道で夜景を見ると最高です」（40代女性／広島県）」
▼電車
東京駅から北陸新幹線で上田駅まで最速で約1時間18分〜1時間30分。上田駅からは、レトロな雰囲気の上田電鉄別所線に乗り換え、終点の別所温泉駅まで約27〜32分です。乗り換え時間を含まない合計所要時間の目安は約1時間45分〜2時間です。
▼車でのアクセス
関越自動車道・上信越自動車道を経由し、上田菅平ICから一般道を通って、温泉地まで約2時間40分〜3時間（渋滞を除く）が目安です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
