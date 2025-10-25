「果物が魅力的」だと思う都道府県ランキング！ 2位「青森県」を抑えた1位は？【2025年調査】
みずみずしく、豊かな甘みと香りで私たちを魅了する果物。日本各地でその土地の気候を活かしたさまざまな果物が生産されており、「フルーツ王国」と呼ばれる地域も少なくありません。旬の果物を味わうフルーツ狩りも、人気のレジャーの一つです。
All About ニュース編集部は、全国10〜70代の男女300人を対象に、「果物が魅力的」だと思う都道府県について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果】
回答者からは「りんごのおいしさは日本一だと思うから。品種も沢山あって、食べ比べの楽しみもあるし」（50代女性／青森県）、「青森県のりんごをいただいた時に普段食べているりんごとの差を感じたから」（20代女性／東京都）、「りんごが美味しいから」（30代男性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「もも、すもも、ぶどうなど、果物王国です」（50代女性／広島県）、「シャインマスカットにぶどう、ももなど、フルーツ狩りの時には山梨に行きます！」（20代女性／東京都）、「日照時間が長く、昼夜の寒暖差が大きいという果物栽培に適した気候に恵まれており、特に桃やぶどうの豊かな甘みが凝縮されているから」（60代男性／埼玉県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
