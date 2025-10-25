京王百貨店 新宿店で「英国展」開催へ！ 伝統グルメやエリザベス2世生誕99周年グッズなど集結
旅気分が満喫できる「英国展 エリザベス2世女王陛下生誕99周年記念」が、11月13日（木）〜11月19日（水）の期間、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店 7階 大催場で開催される。
【写真】おいしそう！ スコーンや紅茶など伝統グルメも
■約100ブランドを展開
今回開催される「英国展 エリザベス2世女王陛下生誕99周年記念」は、スコーンや紅茶などの伝統グルメからエリザベス女王にちなんだ記念グッズまで、約100ブランドが集う期間限定のイベント。
会場には、日本人好みにアレンジした「メレ」の「スコーン」をはじめ、イチゴが丸々2粒入った「ジェリーズパイ」の「ストロベリーカスタードパイ」や、サーモン本来の旨みと燻製の豊かな香りが楽しめる「ヘブリディアンスモーク」の「手切りスモークサーモン」など、英国グルメが並ぶ。
また、エリザベス2世女王陛下生誕99周年を記念した限定グッズが登場。手作業で一点一点大切に作られた「メリーソート」の「エリザベス女王 チャールズ国王 戴冠記念ベアセット」や、追悼の意を表し発行された「ロイヤルミント」の「エリザベス女王追悼 白銅貨」が購入できる。
さらに、ファッションアイテムやテーブルウエア、雑貨が展開されるほか、11月13日（木）と11月16日（日）にはバグパイプ演奏会も実施。加えて、数量限定のお買い上げプレゼントも用意され、レシート合計5000円（税込）で「ユニオンジャックサッカーシューズキーホルダー」がもらえる。
