¥¿¥«¤Î¡Ö¤æ¤Ã¤Æ¤£¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®¥ë¡¼¥¡¼¹À¥·ëßê¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î·ø¼é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤¤¼éÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×
¡¡¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1ºå¿À¡Ê25Æü¡¢¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¥ë¡¼¥¡¼¹À¥·ëßêÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¤¬¡¢ÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö9ÈÖÆóÎÝ¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ëºå¿À¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¢Ê¡Åç·½²»¤ÎÆó¥´¥í¤òºÛ¤¯¤È¡¢2»à°ìÎÝ¤Ç¥¢¥ë¥Ê¥¨¥¹¤ÎÂÇµå¤òºÆ¤Ó¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ï1»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÆó¥´¥í¡¢Â³¤¯2»àÆóÎÝ¤Ç¤ÎÆóÈô¤È´í¤Ê¤²¤Ê¤¯ÂÇµå¤ò½èÍý¤·¤¿¡£¡ÖºòÆü¡Ê24Æü¡Ë¤Èº£Æü¤Ç¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¡¦»ÔÎ©¾¾¸Í¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çº£Ç¯ÆþÃÄ¡£Áö¹¶¼é¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¼éÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÆâÌî¼ê¤À¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï³«Ëë¤·¤¿6Æü¤«¤é4Æü´Ö¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¡¢Á÷µå¤äÊáµå¤ò°Õ¼±¤·¤¿Îý½¬¤ËÎå¤ß¡¢24Æü¤«¤éºÆ¤Ó¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤¿¡£Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤â¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¥´¥í¤ÎÆþ¤êÊý¤È¤«¡£¡Ê¥Ù¥ó¥Á¤Î¡Ë²£¤Ç¹âÅÄ¡ÊÃÎµ¨ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¡Ë¥³¡¼¥Á¤¬¤Ü¤½¤Ü¤½¤È¡Ø¤¤¤¤Æþ¤ê¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤¤¼éÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡Ö¤æ¤Ã¤Æ¤£¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¤«¤é¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤Æ¤£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¹À¥¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤À¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë