俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（18）が2025年10月18日、自身のインスタグラムを更新。ロングブーツにミニ丈のスカート姿を披露した。

「皆様にお会いできて嬉しかったです」

本田さんは、「Rakuten GirlsAward 2025 A/W ありがとうございました！！」といい、ガールズアワードでのオフショット3枚を投稿。「皆様にお会いできて嬉しかったです」と感謝のメッセージを寄せた。

インスタグラムに投稿された写真では、1枚目で、ロゴ入りのネイビーのニットに茶色系のアウターと、ブラックのショートパンツを着用。足元にはロングブーツと白い靴下を合わせ、抜群のスタイルを披露した。

2枚目の写真では、肩をのぞかせた黄色のふわふわニットに、ニット地のバブーシュカを身につけ、口元に指を添えたポーズを公開している。

この投稿には、「ヘッドドレス素敵」「天使すぎます」「紗来ちゃんめちゃめちゃ可愛ぃぃぃぃ」「めーーーっちゃかわいいです！」「めっちゃ可愛いすぎる」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられていた。