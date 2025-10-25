本田紗来、膝上ショーパン×ブーツ「激カワ」神スタイルの秋コーデ 「可愛すぎる」「天使すぎます」
俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（18）が2025年10月18日、自身のインスタグラムを更新。ロングブーツにミニ丈のスカート姿を披露した。
「皆様にお会いできて嬉しかったです」
本田さんは、「Rakuten GirlsAward 2025 A/W ありがとうございました！！」といい、ガールズアワードでのオフショット3枚を投稿。「皆様にお会いできて嬉しかったです」と感謝のメッセージを寄せた。
インスタグラムに投稿された写真では、1枚目で、ロゴ入りのネイビーのニットに茶色系のアウターと、ブラックのショートパンツを着用。足元にはロングブーツと白い靴下を合わせ、抜群のスタイルを披露した。
2枚目の写真では、肩をのぞかせた黄色のふわふわニットに、ニット地のバブーシュカを身につけ、口元に指を添えたポーズを公開している。
この投稿には、「ヘッドドレス素敵」「天使すぎます」「紗来ちゃんめちゃめちゃ可愛ぃぃぃぃ」「めーーーっちゃかわいいです！」「めっちゃ可愛いすぎる」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられていた。