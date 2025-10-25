県高校駅伝競走大会がきょう長井市で開かれ、女子は山形城北、男子は酒田南が優勝し、全国大会への切符を手にしました。

【写真を見る】都大路目指し熱いレース！ 県高校駅伝競走大会 女子・山形城北 男子・酒田南が優勝（山形）

女子は１０チームが出場、１区で山形城北の１年生井上佳奈が飛び出し、区間新記録の快走を見せます。

その後も山形城北がトップを譲らず、最終５区、３年の杉本遥が１時間１２分２１秒でフィニッシュし、４年連続３３回目の優勝を果たしました。

優勝・東北文教大学山形城北 荒木結心 選手「今年も優勝して４連覇を達成することができてとてもうれしい気持ちでいっぱいです」

男子は１３チームが出場。１区で酒田南の高橋和がトップにでると、酒田南が終始リードする展開となります。

酒田南はそのまま後続を引き離し、アンカーの渡部幹太がフィニッシュ。

大会新記録となる２時間８分１７秒で２年連続８回目の優勝を果たしました。

優勝・酒田南 後藤颯星 選手「大会記録で優勝することができて素直にうれしい気持ちでいっぱいです」

男女の優勝チームは１２月に京都・都大路を会場に行われる全国大会に出場します。