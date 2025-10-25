ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー13年目のケビン・ガウスマン投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は12打数2安打1本塁打

2023年に放ったガウスマンからの一発

相手先発は、34歳の右腕ガウスマン。今季はチームトップの32試合に先発し、5年連続2桁勝利をマーク。10勝11敗、防御率3.59、6回3失点以内示す「クオリティスタート」を16回を記録した。

今季は投球の半数以上、53.7％が平均94.5マイル（約152.0キロ）のフォーシームが占める。37.6％が決め球スプリットで、8.6％がスライダー、昨季181球投じたシンカーは封印しており、3球種のみを駆使するフライボールピッチャーだ。

大谷はガウスマンと通算12打席対戦し、12打数2安打とやや苦戦。2023年7月28日（同29日）の試合で本塁打と左前打と放って以来、安打から遠ざかっている。ワールドシリーズ第1戦では劣勢から右翼スタンドへのアーチを記録し、今後の爆発にも期待がかかる。山本由伸投手を援護する一打で連敗阻止なるか。

■試合情報

ドジャースvs.ブルージェイズ

試合開始：日本時間10月26日（日）9時00分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、Amazonプライム、J Sports3（録画）