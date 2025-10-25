◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 ソフトバンク―阪神（2025年10月25日 みずほペイペイD ）

元ソフトバンク監督の工藤公康氏（62）が「SMBC日本シリーズ2025」第1戦の始球式に登板した。

西武、ダイエー（現ソフトバンク）、巨人など4球団でプレーし、実働29年間で224勝を挙げたレジェンド左腕。15年にソフトバンク監督に就任すると、7年間で優勝3回ながら2位から2度の日本シリーズを制し、計5度の日本一に導いた。

日本シリーズの勝ち方を誰よりも知っている名将が、阪神との両リーグ首位対決に挑むチームに“日本一運”を注入した。

▼工藤公康氏 選手、監督として立つ日本シリーズの舞台とは全然違う雰囲気でさすがに緊張しましたが、暴投でもワンバンでもなくちょうどキャッチャーが捕りやすいところにいったので良かったです。セ・リーグ、パ・リーグを代表して日本一を争う試合、勝った負けたは結果なので、悔いのないように精一杯自分の出せるものすべて出して、熱い戦いを繰り広げてほしいと思います。2025年を締めくくる一番大きなイベントとして、日本中を盛り上げていただきたいなと思います！