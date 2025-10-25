床嶋佳子、自家栽培の野菜を使った朝食を披露「健康的で美味しそう」「素敵な朝食」
俳優の床嶋佳子（61）が24日、自身のインスタグラムを更新。畑で収穫した野菜を使った朝食プレートを披露した。
【写真】「健康的で美味しそう」自家栽培の野菜を使った朝食を披露した床嶋佳子
夫が家の近くで借りた畑で野菜の栽培などを行っている床嶋。インスタではたびたび、早朝に畑仕事する姿や収穫する様子などを紹介してきた。
この日は、「今朝は畑で採れたロメインレタスとルッコラを入れた朝食プレート（夫作）をいただきました！」と紹介し、新鮮な野菜たっぷりのプレートご飯を披露。「小さめの葉だけど青みのある力強い少し苦味のある味で大変美味しかったです!!」と満足そうにつづった。
この投稿には「とても健康的で美味しそう」「素敵な朝食」「心にも健康にも良さそうですね」「旦那様がサラダ作ってくださるなんて素敵ですねぇー」などのコメントが寄せられている。
