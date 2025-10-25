◇MLBワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ11-4ドジャース(日本時間25日、ロジャース・センター)

ドジャースとのワールドシリーズ第1戦に臨んだブルージェイズは6回、打線が奮起し一挙9得点。先勝したブルージェイズの先発・イェサベージ投手が試合を振り返りました。

イェサベージ投手は今季9月にメジャーデビューし3試合の登板で1勝0敗の成績をマークした22歳。初回、先頭打者の大谷翔平選手から低めのスプリットで三振を奪うなど、無失点の立ち上がり。大谷選手との対戦を振り返り、「僕の目標は、対戦する全員を三振に取ることなんです。だから試合の立ち上がりでうまく三振を取れて、自信がつきましたね。本当に最高の瞬間でした」と語りました。

イェサベージ投手は4回2失点で降板。2-2の同点で迎えた6回には打線が躍動し、1アウト満塁からバーガー選手がグランドスラムを放つと、5番・カーク選手もバックスクリーンへ叩きこむなど、打者一巡の猛攻で9点を奪いました。「クラブハウスでテレビを見ていました」と明かすイェサベージ投手。「他のピッチャーたちと一緒にいて、みんなで跳びはねてハイタッチしてました。打線が1番から9番までつながって、最高の光景でした」とコメントしました。

自身初となるワールドシリーズのマウンドで勝利に貢献したイェサベージ投手。「一生忘れられない、とてつもない体験でした。個人的にはもう少し良い投球をしたかったという気持ちはありますけど、これはチームスポーツですし、フィールドには私たちの他に9人の仲間がいますからね」と、ともに戦う仲間への感謝を口にしました。