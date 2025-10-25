¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥ê¥ó¥´¡¢12Ç¯´Ö¡È¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö»ä¤ÎÊõÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¥ê¥ó¥´¡Ê64¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ20Ê¬¡¢Àµ¸á¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö12Ç¯´Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î²È¤Ë¤¢¤ë¤ªÊõ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬¡ÖÌ¼¤¿¤Á¤Î¼ê»æ¡×¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»³ËÜ¹ÀÇ·¡Ê63¡Ë¤¬¡ÖºÊ¡×¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤´¤Î¥«¥ì¡¼¡×¤òµó¤²¤ë¡£
¤¢¤¿¤´¤È¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤¢¤¿¤´¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¡Ë¶âÍËÆü¤Ë¥«¥ì¡¼¡¢ÍËÆü¤Î´¶³Ð¤òÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤¿¤´¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤Í¥½¨¤Ê¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö2013Ç¯¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤¿¤´¤Ç¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¸þ¤³¤¦¤Î¿Í¤¬¡¢¡ÊÊÝÂ¸ÂÞ¤Ë¥«¥ì¡¼¤ò¡ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¦¥Á¤ÎÎäÅà¸Ë¤Ë¡¢12Ç¯´Ö¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢Ã«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬¡Ö12Ç¯´Ö¡ª¡©¡×¤È»×¤ï¤ºÀä¶«¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ø¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤Ä¤«¿©¤Ù¤è¤¦¡¢Ã¯¤«Íè¤¿¤é¡¢²¿¤«¤Î»þ¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢³«¤±¤¿¤é¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥¥ã¥Ó¥¢¤È¤«¡Ä¡×¤È¼áÌÀ¡£
Ã«¸µ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¥ê¥ó¥´¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤È¤µ¤è¤Ê¤é¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡£¤º¤Ã¤È¡Ê¥«¥ì¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡Ë¸«¤Æ¡¢¥Ë¥¿¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡Ê¸µ¤ËÌá¤¹¡Ë¡£»ä¤ÎÊõÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£