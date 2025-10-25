EXIT兼近大樹（34）が25日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。笑点用のネタを考えていて出演したいと懇願した。

サンドウィッチマン富澤たけしが「ネタしっかりしてるからもっとネタが評価されてもいいと思ってる、オレは」と話すと、EXITりんたろー。は「うれしー」と絞り出すようにつぶやいた。サンドウィッチマン伊達みきおは「それ以上の露出があるから…」と話すと兼近は「ネタをやってないって言われます」とネタのイメージが薄くてテレビでの出演が多いことが弊害になっていることも含ませた。

富澤から「ネタ番組は出ないの？」と聞かれると、りんたろー。は「ネタ番組がなくないですか？あんまり」と逆に質問。伊達は「あんまりない」と納得した。兼近も「そう、呼んでくれないですよ」と悩みを吐露した。富澤が「年末年始とかさ」と振るものの、兼近を「呼んでくれないです。スタッフさんたちもオレらがネタやってることを知らない」と打ち明けた。伊達から「ネタやるのは好きなの？」と聞かれて兼近とりんたろー。はハモりながら「好きッスね」と返した。

富澤は「舞台が好き？」と問うと兼近は「一番大事にしているところですね」と真面目に答えた。富澤から「関係者とかツアーに呼んでる？」と聞かれて、兼近は「呼んでないなぁ…呼んだ方がいいですね、どうやって、呼ぶんスか」と根本的な広報力が足りないことが露見した。

伊達が「笑点とか出たことは？」と問われて2人とも「1回も出たことないですね」と答えて、兼近は「笑点用のネタあるもんなー」とつぶやいた。