乃木坂46、40thシングルアンダーセンターは五百城茉央 卒業発表の松尾美佑・矢久保美緒はフロントに
乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」のアンダー曲のフォーメーションが25日、グループのYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて発表された。センターは5期生の五百城茉央が務める。
【写真】初のアンダーセンターを務める五百城茉央の乃木坂46・五百城茉央の美しすぎるカット
今回のアンダー曲に参加するのは全14名。フォーメーションは以下の通り。
（3列目左から）伊藤理々杏、佐藤璃果、柴田柚菜、奥田いろは、黒見明香、岩本蓮加、吉田綾乃クリスティー
（2列目左から）田村真佑、林瑠奈、冨里奈央、金川紗耶
（1列目左から）矢久保美緒、五百城茉央、松尾美佑
今回初めてアンダー曲に参加する五百城がセンターを務めることに。また今作をもってグループを卒業する松尾、矢久保がフロントを務める。
さらに12月19日から21日までの3日間、東京・日本武道館で「乃木坂46 40thSGアンダーライブ」を開催することも決定。乃木坂46が同会場でアンダーライブを行うのは5年ぶりとなる。19日には松尾、20日には矢久保の卒業セレモニーが実施され、2人は3公演すべてに出演する。
【写真】初のアンダーセンターを務める五百城茉央の乃木坂46・五百城茉央の美しすぎるカット
今回のアンダー曲に参加するのは全14名。フォーメーションは以下の通り。
（3列目左から）伊藤理々杏、佐藤璃果、柴田柚菜、奥田いろは、黒見明香、岩本蓮加、吉田綾乃クリスティー
（2列目左から）田村真佑、林瑠奈、冨里奈央、金川紗耶
（1列目左から）矢久保美緒、五百城茉央、松尾美佑
さらに12月19日から21日までの3日間、東京・日本武道館で「乃木坂46 40thSGアンダーライブ」を開催することも決定。乃木坂46が同会場でアンダーライブを行うのは5年ぶりとなる。19日には松尾、20日には矢久保の卒業セレモニーが実施され、2人は3公演すべてに出演する。