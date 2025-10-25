内田理央、美脚際立つミニスカ私服公開「小物使いがセンス良すぎ」「エレガント」の声
【モデルプレス＝2025/10/25】女優の内田理央が10月24日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ私服を披露した。
【写真】34歳女優「スタイル神」美脚際立つミニスカ私服
内田は「ある日の私服」「なんか急に涼しくなったせいなのか？気圧が悪いからなのか？自律神経乱れ気味」とコメントし、ブラウンの袖が印象的な淡い緑のトップスに、白いミニスカートと茶色のロングブーツを合わせた季節感を取り入れたコーディネートを披露。美しい脚と笑顔が印象的な写真となっている。
この投稿に、ファンからは「小物使いがセンス良すぎ」「エレガント」「スタイル神」「笑顔が魅力的」「脚が綺麗」「お大事に」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
